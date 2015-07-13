Жебривский намерен выселять из Донецкой области непокорные батальоны

Об этом он сказал на брифинге в Краматорске, передает "Остров".

Отвечая на вопрос о контрабанде, которая идет через освобожденный Дзержинск в оккупированную Горловку, Жебривский сказал, что этот вопрос поставлен перед военным прокурором и руководителем милиции области.

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"Есть проблема. Один нардеп приезжает и говорит, что крышует один батальон, второй приезжает и говорит, что крышует другой батальон. Батальоны надо привести в чувство. Махновщины не должно быть в области. Им на блокпостах делать нечего. Делать набеги им нечего", - подчеркнул председатель Донецкой военно-гражданской администрации.

При этом он отметил, что те, кто не будет подчиняться единому командованию, будут выселены с Донецкой области.