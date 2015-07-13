Везде, но понемногу: география протестов "Правого сектора"

Предыстория

11 июля в Мукачево произошла перестрелка - по сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. Также к конфликту подключилась милиция.

По крайней мере одна сторона - "Правый сектор" - применила пулеметы и гранатометы, в результате чего были уничтожены три милицейских автомобиля.

Читайте такжеМилиция и "Правый сектор" обвиняют друг друга в открытии огня на поражениеВ результате конфликта ранения получили 11 человек, из них 6 - правоохранители. Один раненый находится в крайне тяжелом состоянии. Представители "Правого сектора" сообщили о пятерых раненых и двух убитых со своей стороны.

Уже вечером 11 июля "Правый сектор" вышел на акцию протеста под администрацией Президента с требованиями беспристрастного расследования дела и отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Также акции протеста провели в Днепропетровске и Львове.

12 июля "Правый сектор" собрал пикеты практически во всех областных центрах.

Винницкая область

В Виннице вчера на площади Героев Небесной сотни собралось до 50 человек - преимущественно люди преклонного возраста и несколько молодых людей, половина из которых в камуфляже, сообщает 20 минут. Митингующие выражали поддержку и солидарность участникам мукачевских событий.

Волынская область

Вчера вечером напротив областного управления УМВД Украины в Волынской области мужчина в балаклаве установил палатку. Активист называет себя представителем ДУК и говорит, что акция бессрочная и связана с событиями в Мукачево, сообщают Волынские новости.

Днепропетровская область

Около 50 представителей «Правого сектора» 11 июля поздно вечером начали пикетирование здания Главного управления МВД в Днепропетровской области в связи с событиями в Мукачево. Участники пикета установили под зданием палатку.

Как сообщил корреспондент УНИАН, 12 и 13 июля акция была продолжена - в ночь на 12 июля возле административного здания ГУ МВД Украины в Днепропетровской области была установлена военная палатка.

По данным организаторов акции, пикет проводится в рамках всеукраинской акции «Правого сектора». Участники не выдвигали требований к Главному управлению МВД в области.

Донецкая область

Немногочисленную акцию провели сторонники ПС в Краматорске 12 июля возле Донецкой ВГА.

Несколько десятков активистов собрались в тот же день возле Октябрьского райотдела милиции в Мариуполе.

Житомирская область

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Житомире под стенами областного управления Министерства внутренних дел собрались несколько десятков представителей «Правого сектора», ВО «Свобода», активистов общественной организации «Движение Автомайдан Житомир», бойцов батальона «Айдар».

По словам участников мероприятия, они пришли выразить свою гражданскую позицию и неравнодушие к событиям в Мукачево.

Закарпатская область

О массовых акции в эпицентре событий - на Закарпатье - данных нет, однако ранее СМИ со ссылкой на источники в "Правом секторе" сообщали, что в регион отправились около 100 активистов организации из других областей. В группах "Правого сектора" в соцсетях сообщается о начале бессрочной акции в Ужгороде с 13 июля.

Запорожская область

12 июля на Площади Героев возле Запорожской ОГА собрались несколько десятков человек, которые поставили палатку. На утро 13 июля на площади оставалось около 15 человек, сообщает 061.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковске вчера несколько активистов ПС перекрыли автомобилями улицу Грушевского возле ОГА, сообщала Фиртка. По словам участников акции, они это сделали, чтобы привлечь внимание к гибели членов организации в Мукачево.

Киев

11 июля вечером под АП в Киеве собрались несколько десятков сторонников ПС, которые требовали отставки Авакова. 12 июля на Банковой митинговали около 200 человек.

Кировоградская область

Данных об акциях в Кировоградской области нет

Луганская область

Данных об акциях в Луганской области нет

Львовская область

Вечером 11 июля активисты ПС принесли под стены ОГА шины и палатки и начали бессрочную акцию в поддержку требований, обнародованных руководством «ПС» относительно событий в Мукачево.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь львовского «ПС» Тарас Кузяк, активистов «ПС» Львовщины поддержали общественные организации и движения «Волонтерское движение Зимной воды», «Помощь армии», «Варта-1», «Рабов в рай не пускают», «Самооборона львовского Евромайдана», «Экономическое бойкотное движение».

12 июля активисты заменили флаг Евросоюза возле ОГА на красно-черный. По состоянию на день на площади оставалось около десятка человек, пишет Захид.нет.

Николаевская область

12 июля николаевский ПС объявил бессрочную акцию протеста под ОГА, на которую также вышли несколько десятков людей.

Одесская область

В Одессе 12 июля более 100 человек пикетировали здание Главного управления МВД. Акция стала одной из самых массовых в Украине.

Полтавская область

В Полтаве 12 июля собралось около 50 сторонников ПС. По словам председателя городской организации ДУК ПС Марка Чауса, также на акции присутствовали представители "Айдара", "Азова" и КУН. Хотя объявили акцию как бессрочную, уже в 17 вечера на площади никого не было, пишет местное издание Новости Полтавщины.

Ривненская область

В Ривном 12 июля бойцы 10-го ЗБАТ ДУК ПС и активисты "Правого Сектора" объявили о начале бессрочной акции под стенами УМВД.

Сумская область

В Сумах управление МВД вчера пикетировали, по подсчетам журналистов 0542, около 25 человек.

Тернопольская область

В Тернополе несколько десятков активистов ПС, "Айдара", "Автомайдана", и "Самообороны" начали акцию среди первых еще вечером 11 июля, пишет 20 минут.

Харьковская область

Вчера, 12 июля, на площади Свободы напротив здания Харьковской облгосадминистрации в Харькове собрались около 200 активистов и сторонников “Правого сектора” с национальными флагами и символикой “ПС”. Они требовали публичного ареста народного депутата Михаила Ланьо и отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Херсонская область

12 июля на площади Свободы в Херсоне собрались около 50 активистов ПС. На митинге присутствовала также символика УРП и Радикальной партии Ляшко. Митингующие требовали отставки Авакова, расследование событий в Мукачево и прекращения "карательной операции", сообщает Типичный Херсон.

Также активисты пообещали не пускать в Крым украинские комбайны и провели параллели между Херсоном и Закарпатьем, через которые проходят потоки контрабанды.

Хмельницкая область

Возле областного управления милиции в Хмельницком 12 июля собралось около 30 представителей «ПС», которые требовали привлечь к ответственности депутатов Ланьо и Геращенко.

Черкасская область

В Черкассах "Правый сектор" вечером 11 июля начал бессрочную акцию протеста против "противоправных действий закарпатской милиции".

Пикет должен быть "составной всеукраинской кампании по противодействию бандитизма и коррумпированности некоторых представителей правоохранительных органов", сообщили организаторы.

Черновицкая область

В Черновцах около 20 активистов и сторонников «Правого сектора» вынесли на Центральную площадь автомобильные шины и разместили их возле подножия памятника Тарасу Шевченко. Рядом были установлены флаги «ПС».

Протестующие требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и руководства силовых ведомств Закарпатской области.

Черниговская область

11 июля под стенами УМВД Украины в Черниговской области состоялась предупредительная акция протеста черниговского «Правого Сектора», на которую пришли около 30 активистов.

АР Крым

Данных о протестах в Крыму нет