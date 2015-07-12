Правый сектор: Ярош ведет переговоры с главой СБУ, Аваков не участвует

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель руководителя «Правого сектора» по общественно-политической деятельности Андрей Тарасенко.

По его словам, бойцы ПС сейчас находятся далеко в горах.

"Не могу сказать сколько их там. На данный момент (с ними – ред.) связи нет, до этого связь поддерживалась – вчера днем и в течение ночи", – сообщил Тарасенко.

Читайте также"Правый сектор" заявляет об организации блокпостов и снабжении боеприпасами окруженных в МукачевоОн отметил, что среди бойцов «Правого сектора» есть двое погибших и пятеро раненых разной степени тяжести. «Один или двое очень тяжелые – в них стреляли из «Утеса» – это крупнокалиберный пулемет. Одному в руку попало, одному – в ногу. Очень серьезные ранения», – сказал представитель ПС.

Раньше в ПС сообщали о четырех раненых и двух погибших с их стороны.