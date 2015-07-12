Городской голова назвал две версии событий в Мукачево: дележ бизнеса или "наведение порядка"

Об этом он заявил в эфире Громадське ТВ.

"Мы на границе с четырьмя европейскими странами, где в несколько раз выше цена на сигареты. Была, есть и будет (контрабанда – ред.). Три года назад даже нашли тоннель под границей, через который на сторону Словакии в вагонетках перевозили большое количество сигарет. Но, насколько я знаю, никто за это не наказан. Кто крышевал: или СБУ, или кто... поэтому так замяли ситуацию и оно дальше продолжается", – рассказал Лендьел.

По его словам, вчерашний инцидент является первым случаем, когда "выясняют отношения и решают проблемы с использованием оружия".

Читайте такжеСБУ предлагает вооруженным представителям "Правого сектора" сдаться, иначе - задержание"Вы знаете, что обнародованное мнение депутата Михаила Ланя, что они (ПС – ред.) обращались к нему за помощью по лечению в санатории бойцов «Правого сектора». И есть мнение «Правого сектора», что они пришли наводить порядок с контрабандой сигарет. Хотя контрабанда, как правило, на границе проходит, в Мукачево могут проживать вероятные участники контрабанды", – сказал городской голова.

"Два варианта есть: или они хотели разделить этот бизнес, или хотели действительно навести порядок, имея такие полномочия, от кого – не знаю. Но если батальоны с оружием в руках, неважно какие, "Правый сектор", или другие, будут наводить порядок в государстве, ибо, как они заявляют, государство не может этого сделать, тогда надо заявить это и президенту, и премьер-министру, и всем силовикам, что мы не можем справиться, поэтому ПС или иная структура будет наводить порядок, в том числе и в контрабанде сигарет", – заключил Лендьел.