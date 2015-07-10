Бурджанадзе заявила в Москве, что отторжение Крыма можно признать, а Южной Осетии и Абхазии - нет

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам в Москве она сказала: "Сейчас де-факто Крым - часть России и я могу констатировать, что я не вижу никаких шансов, чтобы Крым когда-то стал частью Украины".

Отвечая на вопрос УНИАН, как он оценивает так называемый референдум на полуострове, проведенный после ввода российский войск и оккупации, Бурджанадзе сказала: "Я не думаю, что есть какие-то признаки того, что люди в Крыму голосовали по принуждению".

"Мы видели кадры, людей, массовую активность народа. Для меня это не было сюрпризом - мне кажется, никого не удивило, что Крым проголосовал за то, за что проголосовал. Были бы там представители российских вооруженных сил, не было бы - все равно были бы те же самые результаты", - утверждает она.

При этом Бурджанадзе считает, что это произошло из-за "намерения властей Украины запретить русский язык и заявлений о прекращении любых связей с РФ".

Читайте такжеПодписание Кремлем договора с Южной Осетией является скрытой аннексией части Грузии – МИДБурджанадзе при этом убеждена, что ситуация в Крыму отличается от референдумов в Абхазии и Южной Осетии.

"Если брать только референдум - в Крыму принимало участие все население, которое там проживает ...Что касается Абхазии и Южной Осетии, то там референдумы и декларирование независимости проводились после этнической чистки - после того, как большая часть коренного населения покинула эти регионы", - сказал Буржанадзе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» о его самоопределении.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% тех, кто принимал участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Мировое сообщество не признает Крым в составе России.