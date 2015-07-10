Депутата Харьковского горсовета облили зеленкой за выступление на сессии (фото)
В Харькове облили зеленкой депутата городского совета от Коммунистической партии Украины Алексея Перепилицу, который во время внеочередной сессии выступил против голосования за признание России страной-агрессором.
Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел возле здания горсовета на площади Конституции, когда Перепелица вышел после заседания.
Работники милиции не задержали никого из молодых людей, которые это сделали.
Перепелицу завели в помещение горсовета.
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Как сообщал УНИАН, Харьковский городской совет сегодня на внеочередной сессии принял решение о поддержке решения Верховной Рады Украины обратиться к мировым парламентским учреждениям с просьбой признать Россию страной-агрессором. За это решение проголосовали 69 из 100 депутатов горсовета, против - 4.
Депутат от КПУ Алексей Перепелица во время обсуждения подчеркнул, что это решение является компетенцией высших органов власти. «Нам меньше всего нужно участвовать в этом театре политического абсурда», - сказал Перепелица. Его также поддержал депутат горсовета Андрей Лесик. Их выступления прервали возгласы «Позор!», активистов, которые находились в сессионном зале.
На предыдущих сессиях депутаты Харьковского горсовета дважды отказывались внести этот вопрос в повестку дня сессии.