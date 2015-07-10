Депутата Харьковского горсовета облили зеленкой за выступление на сессии (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел возле здания горсовета на площади Конституции, когда Перепелица вышел после заседания.

Работники милиции не задержали никого из молодых людей, которые это сделали.

Перепелицу завели в помещение горсовета.

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Как сообщал УНИАН, Харьковский городской совет сегодня на внеочередной сессии принял решение о поддержке решения Верховной Рады Украины обратиться к мировым парламентским учреждениям с просьбой признать Россию страной-агрессором. За это решение проголосовали 69 из 100 депутатов горсовета, против - 4.

Депутат от КПУ Алексей Перепелица во время обсуждения подчеркнул, что это решение является компетенцией высших органов власти. «Нам меньше всего нужно участвовать в этом театре политического абсурда», - сказал Перепелица. Его также поддержал депутат горсовета Андрей Лесик. Их выступления прервали возгласы «Позор!», активистов, которые находились в сессионном зале.

На предыдущих сессиях депутаты Харьковского горсовета дважды отказывались внести этот вопрос в повестку дня сессии.