Харьковский горсовет с третьей попытки признал Россию страной-агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 10 июля, во время внеочередной сессии приняли депутаты горсовета.

Предложение рассмотреть вопрос о признании России страной-агрессором в Харьковский горсовет направил председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин.

На предыдущих сессиях депутаты Харьковского горсовета дважды отказывались внести этот вопрос в повестку дня сессии.

Тогда предложение рассмотреть этот вопрос с голоса внес депутат горсовета Дмитрий Маринин.

Сегодня обсуждение вопроса длилось около получаса.

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Депутат от Коммунистической партии Алексей Перепелица с трибуны горсовета подчеркнул, что это решение не лежит в компетенции горсовета, а является компетенцией высших органов власти.

«Нам меньше всего нужно участвовать в этом театре политического абсурда», - сказал Перепелица. Его также поддержал депутат горсовета Андрей Лесик.

Их выступления прервали возгласы «Ганьба!», активистов, которые находились в сессионном зале.

В свою очередь, оппозиционный в харьковском горсовете депутат Дмитрий Маринин подчеркнул, что он дважды пытался внести этот вопрос с голоса и еще дважды направлял письменные проекты решения.

Маринин подчеркнул, что признали Россию страной-агрессором большинство облсоветов и горсоветов Украины, поэтому Харьковскому горсовету не нужно противопоставлять себя государству.

Еще один депутат Игорь Выровец в выступлении поддержал необходимость принятия этого решения и призвал выделить 1 млн грн из бюджета города для помощи бойцам АТО.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, успокаивая депутатов, которые между собой вступали в словесные перепалки, сказал: «Давайте молча послушаем, молча проголосуем — и все».

Депутаты отказались голосовать в поименном режиме.

В конце концов, за решение признать Россию страной-агрессором в целом проголосовали 69 из 100 депутатов горсовета. Против — 4 депутата.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Харьковский городской совет отказался включить в повестку дня проект решение о признании Российской Федерации страной-агрессором.

Предложение внести в повестку дня проект решения поддержать постановление ВР также с голоса внес Маринин.

В свою очередь Кернес подчеркнул, что не является компетенцией Харьковского городского совета голосовать за политические решения. Кроме того, мэр подчеркнул, что включение вопроса в повестку дня без рассмотрения его на комиссиях будет противоречить регламенту.