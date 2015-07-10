Харьковский горсовет с третьей попытки признал Россию страной-агрессором
Харьковский городской совет принял решение о поддержке решения Верховной Рады Украины обратиться к мировым парламентским учреждениям с просьбой признать Россию страной-агрессором.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 10 июля, во время внеочередной сессии приняли депутаты горсовета.
Предложение рассмотреть вопрос о признании России страной-агрессором в Харьковский горсовет направил председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин.
На предыдущих сессиях депутаты Харьковского горсовета дважды отказывались внести этот вопрос в повестку дня сессии.
Тогда предложение рассмотреть этот вопрос с голоса внес депутат горсовета Дмитрий Маринин.
Сегодня обсуждение вопроса длилось около получаса.
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Депутат от Коммунистической партии Алексей Перепелица с трибуны горсовета подчеркнул, что это решение не лежит в компетенции горсовета, а является компетенцией высших органов власти.
«Нам меньше всего нужно участвовать в этом театре политического абсурда», - сказал Перепелица. Его также поддержал депутат горсовета Андрей Лесик.
Их выступления прервали возгласы «Ганьба!», активистов, которые находились в сессионном зале.
В свою очередь, оппозиционный в харьковском горсовете депутат Дмитрий Маринин подчеркнул, что он дважды пытался внести этот вопрос с голоса и еще дважды направлял письменные проекты решения.
Маринин подчеркнул, что признали Россию страной-агрессором большинство облсоветов и горсоветов Украины, поэтому Харьковскому горсовету не нужно противопоставлять себя государству.
Еще один депутат Игорь Выровец в выступлении поддержал необходимость принятия этого решения и призвал выделить 1 млн грн из бюджета города для помощи бойцам АТО.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес, успокаивая депутатов, которые между собой вступали в словесные перепалки, сказал: «Давайте молча послушаем, молча проголосуем — и все».
Депутаты отказались голосовать в поименном режиме.
В конце концов, за решение признать Россию страной-агрессором в целом проголосовали 69 из 100 депутатов горсовета. Против — 4 депутата.
Как сообщал УНИАН, 25 февраля Харьковский городской совет отказался включить в повестку дня проект решение о признании Российской Федерации страной-агрессором.
Предложение внести в повестку дня проект решения поддержать постановление ВР также с голоса внес Маринин.
В свою очередь Кернес подчеркнул, что не является компетенцией Харьковского городского совета голосовать за политические решения. Кроме того, мэр подчеркнул, что включение вопроса в повестку дня без рассмотрения его на комиссиях будет противоречить регламенту.