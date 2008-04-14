Комиссия обнаружила ряд нарушений и злоупотреблений у Черновецкого

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины выявила ряд нарушений и злоупотреблений в деятельности киевской власти, в частности в сфере выделения земли.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности столичной власти Николай ТОМЕНКО.

Он заметил, что большое количество решений киевской власти имеют откровенно незаконный или коррупционный характер. По словам Н.ТОМЕНКО, эти решении не вписываются в общую стратегию развития города Киева или создают препятствия для его развития.

Он отметил, что действующий Генеральный план города Киева должен выполняться до принятия нового плана города, вместо этого настоящий документ менялся в 2004 году – один раз, в 2005 – 8, в 2006 – 14, а в 2007 – 96.

“Это свидетельствует об отсутствии стратегии и логики того, что происходит в столице”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также заявил, что с разрешения власти города продолжается застройка входа к дому по ул. Крещатик 24, где размещены Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и другие учреждения, занимающиеся информационной политикой. По его словам, под застройкой оказался колодец связи, созданный на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что ВСК выяснила, что практически все транспортные проекты города, строительства объектов в рамках Евро-2012 не выполнены. В частности, не реализовано строительство мостового перехода через Днепр, строительство транспортных развязок и ремонт коллектора. По его словам, на эти нужды правительство выделило субвенции из госбюджета, но киевская власть не освоила эти средства.

“Из тех материалов, что мы имеем, я имею все основания сказать, что ни одного серьезного проекта в сфере транспорта, жилищно-коммунальной и энергобезопасности города Киева не реализовано”, - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, он заявил, что городу из госбюджета были выделены средства на установку счетчиков воды и тепла в домах потребителей, но они также не были использованы.

Также председатель ТСК отметил, что Киевская горгосадминистрация переселяет учреждения государственной и местной власти из центра города в другие районы города, а эти здания продаются без проведения аукционов. По его словам, на сегодня власть Киева планирует реставрировать с привлечением инвесторов около 40 домов коммунальной собственности. Он подчеркнул, что участие инвестора в реставрации гарантирует, что эти здания будут проданы.

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что КГГА не реализовала ни одного проекта по улучшению экологии в городе, даже за средства госбюджета.

Он заметил, что созданная Президентом комиссия для проведения проверки деятельности мэра Киева не проинформировала о результатах своей работы.

“Комиссия отработала. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отдохнул 15 суток. Президентская комиссия не нашла ни одного злоупотребления. Я хотел бы увидеть хотя бы одну страницу результатов работы этой комиссии... Если это была политическая игра – отвернуть удар от киевской власти, то очевидно, таким образом подставили Президента”, – считает Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Верховная Рада создала Временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа. ВСК возглавил народный депутат от БЮТ Н.ТОМЕНКО.