Порошенко доложили об антикоррупционных спецоперациях в центральном аппарате Генпрокуратуры

Руководство Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины доложили президенту Украины Петру Порошенко о проведении спецоперации по противодействию коррупции в центральном аппарате Генпрокуратуры и прокуратуры Киевской области.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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"Руководство ГПУ и СБУ доложили о проведении спецоперации по противодействию коррупции в центральном аппарате Генпрокуратуры и прокуратуры Киевской области. Требую в дальнейшем решительных действий в борьбе с коррупцией. Коррупционеры всех уровней должны быть привлечены к ответственности. Искоренение позорных проявлений коррупции в высших органах государственной власти должно создать выжженное поле вокруг преступников, которые паразитируют в нашем государстве. Прокурорская неприкосновенность "отменена!", - подчеркнул Порошенко.