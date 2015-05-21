Минюст пообещал запустить работу Нацагентства по противодействию коррупции до конца года

Об этом после встречи с европейскими экспертами по вопросам борьбы с коррупцией во главе с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан заявил Министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, к этому времени будет проведен конкурсный отбор членов агентства, а также разработана система электронного декларирования доходов чиновников.

«Наша общая задача - и я убежден, что мы с ней справимся до конца года - обеспечить функционирование этого органа, чтобы со следующего года все государственные служащие всех уровней подавали декларацию в электронном виде. Должен быть мониторинг стиля их жизни, чтобы чиновники, нечистые на руку, были освобождены и привлечены к ответственности», - отметил министр.

Он также добавил, что система электронного мониторинга деклараций станет «серьезной превенцией, потому что чиновник будет думать, что он вписывает в декларацию». «Если он будет вносить ложные данные, то кроме освобождения, он также будет привлекаться к ответственности», - добавил глава Минюста.

Кроме того, Петренко отметил, что уже в ближайшее время в правительстве будет создана межведомственная рабочая группа по подготовке работы Агентства. В нее, в частности, должны войти представители Кабинета министров и других органов власти. Именно на создании такой группы как части подготовки к активной фазе превентивной борьбы с коррупцией настаивают европейские эксперты во главе с представителями Всемирного банка.

В свою очередь, представители экспертной группы высоко оценили работу украинской власти в вопросе борьбы с коррупцией и призвали к активизации внедрения практических механизмов – Нацагентства по предупреждению коррупции и Национального антикоррупционного бюро.

«Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, но еще много нужно сделать для ее продолжения. В обществе есть большой запрос на работу антикоррупционных органов. После создания законодательной базы для борьбы с коррупцией необходимо как можно скорее переходить к практическим шагам », - отметил Чимяо Фан.

По его словам, функционирование превентивного антикоррупционного органа (Национального агентства по предупреждению коррупции) необходимо для внедрения полноценных механизмов противостояния коррупции. «Всемирный банк поддерживает вас. Однако есть технический вопрос: необходимо создать межведомственную рабочую группу по подготовке работы такого агентства. В ее состав должны войти представители Кабинета министров и Администрации Президента», - добавил г-н Чимяо.

По словам Петренко, кроме межведомственной комиссии, необходимо также как можно скорее организовать конкурс по избранию членов Национального агентства по предупреждению коррупции, чтобы орган начал функционировать. Он добавил, что на сегодняшний день общественность уже выбрала своих представителей в комиссии, которые будут отбирать членов НАБК, и теперь ожидается представление соответствующих кандидатов от Верховной Рады и Президента. «Мы рассчитываем, что членов НАБК комиссия выберет не позднее середины июля», - добавил министр.