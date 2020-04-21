"Восточное партнерство" должно способствовать постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС - Кулеба

В ЕС заявили, что прорабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и посткризисном восстановлении экономики.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что инициатива Европейского Союза "Восточное партнерство" должна способствовать постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, 21 апреля Кулеба совместно с коллегами из государств-членов ЕС и представителями институтов Евросоюза принял участие в видеоконференции в формате «Группы друзей Украины в ЕС».

Встреча состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, запланированного на 22 апреля. Во время заседания планируется обсудить украинскую проблематику.

В частности, министры обменялись мнениями о координации действий Украины и ЕС в противодействии пандемии COVID-19 и преодолении ее социально-экономических последствий.

Кулеба поблагодарил ЕС за оперативное выделение Украине важной гуманитарной и финансовой поддержки.

При этом министры иностранных дел государств-членов ЕС отметили, что прорабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и посткризисном восстановлении экономики.

Кулеба сообщил коллегам о мерах, которые принимает правительство для минимизации негативных последствий пандемии для экономики страны, и состоянии реализации внутренних реформ, в частности в контексте европейской интеграции.

"Украина знает, как продолжать реформы и при этом вести войну против российской агрессии и против распространения пандемии", - подчеркнул Кулеба.

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Представители ЕС подчеркнули важность возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, в контексте подготовки нынешнего саммита инициативы ЕС "Восточное партнерство" Кулеба подчеркнул, что для Украины важна амбициозность и стратегический характер будущей политики ЕС в отношении восточных партнеров с учетом их европейских стремлений.

В этой связи украинская сторона исходит из того, что "Восточное партнерство" должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынок ЕС, как это закреплено в соглашениях об ассоциации.

Также Кулеба подробно проинформировал собеседников о ситуации на Донбассе. Министр сообщил об обстреле украинских позиций со стороны контролируемых РФ территорий, невыполнении российской стороной положений Минских договоренностей и решений "нормандского саммита". Собеседники выразили обеспокоенность блокированием Россией доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных гуманитарных организаций на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь государства-члены ЕС заверили в неизменности своих подходов: санкции, введенные против России, будут действовать до полного выполнения Минских договоренностей и деоккупации украинской территории.