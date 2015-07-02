Süddeutsche Zeitung: атака американских шпионов на федеральное правительство

Разоблачающая платформа в среду опубликовала документы, которые ранее предоставила Süddeutsche Zeitung, а также радиокомпаниям NDR и WDR. Вероятно, что британская разведка также была вовлечена в прослушивания.

Об этом говорится в статье Джона Гётца и Ханса Ляйендекера "Атака американских шпионов на федеральное правительство", опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Заинтересованность в первую очередь в денежно-кредитной и торговой политике

Согласно списку, к целям шпионажа Агентства национальной безопасности (АНБ) еще с 1990-х годов, по-видимому, принадлежат министерства экономики, финансов и сельского хозяйства. Судя по всему, АНБ было особенно заинтересованно в немецкой денежно-кредитной и торговой политике – вплоть до усилий по спасению Греции и евро. Это видно из результатов анализа комплексного списка из 69 пунктов. В документах, которые сейчас находятся в распоряжении Wikileaks, речь идет о контролируемых в прошлом контактах, и о текущих связях. Беседы, которые есть в документах, как правило, автоматически записывались с помощью компьютеров.

Как видно из документов, и телефонная связь федерального министра экономики, и его номер факса были в списке наблюдения АНБ, а также контакты его офис-менеджера. Список, по-видимому, был составлен в период с 2010 по 2012 год. Сегодняшний федеральный министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (СДПГ) тогда был еще в оппозиции. Тем не менее, вполне вероятно, что даже Габриэля прослушивали тогда и делают это сейчас. Наблюдение АНБ, как правило, привязано к функциям, а не к отдельным лицам.

Новые документы также предлагают резюме разговора, который был у канцлера Меркель 11 октября 2011 года с приближенным человеком в канцелярии о переговорах ЕС с Грецией. Видимо, АНБ знал не только номер мобильного телефона канцлера, но и дальнейшие контакты.

Наблюдение восходит, по крайней мере, к девяностым. Таким образом, мы видим в списке, номер офиса в Бонне, номер министра финансов Оскара Лафонтена с припиской: «Мин. Финансы. Лафонт». Лафонтен как министр ушел в отставку в 1999 году. Боннский номер Лафонтена, который находится в документах АНБ, по-прежнему используется. Кто по нему звонит, связывается с приемной министра финансов Вольфганга Шойбле.

К политикам, за которыми установлено явное наблюдение, относится также бывший парламентский госсекретарь в министерстве финансов, Барбара Хендрикс, которая сегодня управляет Министерством экологии. Также в списке находится экс-министр экономики Вернер Мюллер и Вернер Гатцер, спикер министра финансов СДПГ, и Ханс Айхель; сегодня Гатцер – госсекретарь по вопросам бюджета.

Текущие номера других государственных секретарей Федерального министерства финансов тоже можно найти в списке. Кроме того, там есть Европейский центральный банк.

Министерство экономики – также в списке целей.

В целевом списке АНБ, по-видимому, и Федеральное министерство экономики. Номера всего уровня управления в Берлине, в том числе министров, госсекретарей и первых лиц находятся в списке. Там можно обнаружить более ранние номера экономического отдела министерства иностранных дел и основные номера различных министерств.

На прошлой неделе, WikiLeaks опубликовал документы о прослушке Агентством национальной безопасности трех французских президентов. Эти документы, как и касающиеся Германии, по-видимому, предоставил не Эдвард Сноуден, а другой, неизвестный источник АНБ.

Федеральное правительство ответило на запрос, что об этом факте им известно не было. Пресс-секретарь правительства добавил: "Без дальнейшего понимания обстоятельств дела, федеральное правительство не может давать оценку".