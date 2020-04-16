В США призывают Россию немедленно освободить всех несправедливо заключенных украинцев

Американские дипломаты приветствуют сегодняшнее освобождение из плена ОРЛДО 20 украинцев.

В США призывают Российскую Федерацию немедленно освободить всех несправедливо заключенных украинских граждан.

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Об этом сообщает посольство США в Украине. "Мы приветствуем сегодняшнее известие о возвращении освобожденных удерживаемых лиц с подконтрольного России Донбасса и отдаем должное украинскому правительству за его постоянные усилия для достижения дипломатического разрешения подстрекаемого Россией конфликта в Украине", - говорится в сообщении.

"Несмотря на сегодняшний прогресс, многие украинцы остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками, а Россия продолжает незаконно нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, которые остаются несправедливо заключенными, и полностью вывести свои силы с территории Украины", - подчеркнули американские дипломаты.

"Как мы неоднократно заявляли, США будут поддерживать санкции против России, пока российское правительство не вернет Украине контроль над Крымом и полностью не выполнит Минские соглашения", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Было освобождено 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.