Зеленский прибыл на Закарпатье
11:53, 16 апреля 2020Политика
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Президент ознакомится с ходом строительства военного городка для подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Зеленский приехал с визитом на Закарпатье / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Также Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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