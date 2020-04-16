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Зеленский прибыл на Закарпатье

11:53, 16 апреля 2020
Политика
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Зеленский приехал с визитом на Закарпатье / president.gov.ua

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Также Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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