Зеленский прибыл на Закарпатье

Президент ознакомится с ходом строительства военного городка для подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область. Читайте такжеРада проведет внеочередное заседание 16 апреля Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Также Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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