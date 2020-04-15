Раде предлагают запретить иностранцам и лицам с двойным гражданством руководить оборонными предприятиями

Документ также предусматривает соответствующий запрет для лиц, которые получили украинское гражданство.

Верховной Раде предлагают запретить лицам, имеющим гражданство другого государства, двойное гражданство и иностранцам, получившим украинский паспорт, управлять отечественными оборонными предприятиями.

Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, сообщается на сайте парламента.

Документом предусматривается внесение изменений в Хозяйственный кодекс и закон "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе".

Законопроект в частности предусматривает запрет вышеуказанным категориям граждан занимать должности руководителей, их первых заместителей и заместителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и органов управления, в том числе членов Наблюдательного совета и Совета директоров.

Читайте такжеГендиректор Укроборонпрома Абромавичус планирует отдать под застройку высотками территорию завода «Антонов» в Киеве - нардеп

"Главной целью Законопроекта является предотвращение назначения на должности руководителей, их первых заместителей и заместителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и органов управления, в том числе членов Наблюдательного совета и Совета директоров лиц, которые действуют по заданию государства-агрессора и/или иной конфликтной страны, что может привести к разрушению оборонно-промышленного комплекса Украины и составляет угрозу для национальной безопасности Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Автор отмечает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджетных средств и дает возможность увеличить поступления в бюджет.