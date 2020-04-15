Раде предлагают запретить иностранцам и лицам с двойным гражданством руководить оборонными предприятиями
Верховной Раде предлагают запретить лицам, имеющим гражданство другого государства, двойное гражданство и иностранцам, получившим украинский паспорт, управлять отечественными оборонными предприятиями.
Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, сообщается на сайте парламента.
Документом предусматривается внесение изменений в Хозяйственный кодекс и закон "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе".
Законопроект в частности предусматривает запрет вышеуказанным категориям граждан занимать должности руководителей, их первых заместителей и заместителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и органов управления, в том числе членов Наблюдательного совета и Совета директоров.
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"Главной целью Законопроекта является предотвращение назначения на должности руководителей, их первых заместителей и заместителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и органов управления, в том числе членов Наблюдательного совета и Совета директоров лиц, которые действуют по заданию государства-агрессора и/или иной конфликтной страны, что может привести к разрушению оборонно-промышленного комплекса Украины и составляет угрозу для национальной безопасности Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Автор отмечает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджетных средств и дает возможность увеличить поступления в бюджет.