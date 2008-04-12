Ющенко просят навесить лично на Луценко еще одну задачу

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Леонид ЖУНЬКО просит главу государства Виктора ЮЩЕНКО поручить министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и временно исполняющему обязанности председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО взять под личный контроль расследование актов вандализма на мусульманских кладбищах на территории крымского полуострова.

Об этом сказано в обращении Л.ЖУНЬКО к Президенту, текстом которого располагает УНИАН.

Постпред Президента также обращается к прокурору Крыма Владимиру БОЙКО, правоохранительным и силовым органам полуострова найти и привлечь к ответственности виновных в совершении актов вандализма. «Они должны понести заслуженное наказание», - подчеркивают в Представительстве.

«Оправдать и простить такие варварские деяния нельзя, ведь у всех народов, независимо какую веру они исповедуют, разрушение могил – это надругательство над святынями, над тем, чем дорожит каждый религиозно-культурный человек», - отмечают в Представительстве главы государства в Крыму.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 февраля на мусульманском кладбище в крымском пгт.Нижнегорский вандалы разбили почти все надгробия – более 200. По данному факту было возбуждено уголовное дело, преступники пока не найдены.

В апреле в Симферополе и Белогорске выявлены оскорбительные по отношению к крымским татарам надписи.

В ночь с 10 на 11 апреля на мусульманском кладбище в поселке Чистенькое в пригороде Симферополя неизвестные разрушили 39 надгробных камней. На заборе кладбища была написана оскорбительная по отношению к крымским татарам надпись, нарисована виселица и перечеркнутый национальный символ крымскотатарского народа - тамга. Возле забора кладбища неизвестные оставили 4 христианских венка. Правоохранители проводят расследование.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Крыму Николай ИЛЬИЧЕВ после акта вандализма на мусульманском кладбище в пригороде Симферополя отдал приказ взять под охрану все мусульманские кладбища на территории крымского полуострова.