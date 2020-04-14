Украина и Эстония отметили недопустимость искусственного использования пандемии для пересмотра санкций против РФ

Зеленский и Кальюлайд обсудили мероприятия политического диалога на ближайшую перспективу, а также подготовку ко Второму цифровому форуму Украина - Эстония, который планируется провести осенью в Киеве.

Президенты Украины и Эстонской Республики Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд подчеркивают важность сохранения санкций Евросоюза против России до полного восстановления территориальной целостности Украины, а также считают недопустимым искусственное использование пандемии коронавируса в политических целях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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«Желаю Вам крепкого здоровья и сил для преодоления этого кризиса. Также выражаю поддержку всем гражданам Эстонии, особенно тем, кто пострадал в результате пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто болеет COVID-19», - сказал Зеленский во время телефонного разговора с Кальюлайд.

Зеленский отметил необходимость международной координации усилий в противодействии пандемии коронавируса и борьбе с ее последствиями, в частности в экономической и социальной сферах.

«Знаю, что на днях Эстония организовала онлайн-хакатон по поиску цифровых решений для борьбы с пандемией COVID-19. Эта инновационная инициатива «цифрового» реагирования на современные вызовы является своевременной и полезной. Убежден, она найдет поддержку и в Украине», - отметил президент.

В свою очередь Кальюлайд поздравила Зеленского с реформами, которые продвигаются, несмотря на распространение коронавируса, особенно с принятием закона о рынке земли. Она выразила надежду на успешное рассмотрение законопроекта о банковской деятельности и отметила, что Эстония видит улучшение бизнес-климата в Украине, улучшения в работе правовой системы и значительное уменьшение коррупции на высшем уровне.

Президент Эстонии также заявила, что инвесторы ее страны заинтересованы в украинских проектах.

«У нас есть много реформ и много законопроектов для ускорения экономического роста. Из-за коронавируса некоторые из них были отложены, но мы не останавливаемся в нашем стремлении реформировать Украину. Мы готовы бороться за каждый доллар, и рады видеть эстонских инвесторов в Украине», - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность за традиционную поддержку со стороны Таллинна суверенитета и территориальной целостности Украины, прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах.

«Желаю Вашей делегации в Совете безопасности ООН успешного председательства в мае этого года, которое будет проходить на фоне беспрецедентной ситуации, вызванной распространением COVID-19. Поддерживаю позицию Эстонии, что Совет безопасности ООН должен реагировать на пандемию, которая представляет угрозу миру и мировой безопасности», - сказал глава государства.

Зеленский и Кальюлайд обсудили мероприятия политического диалога на ближайшую перспективу, а также подготовку ко Второму цифровому форуму Украина - Эстония, который планируется провести осенью этого года в Киеве.

«Диджитализация, электронное управление, кибербезопасность являются приоритетными сферами сотрудничества между Украиной и Эстонией. Надеюсь приветствовать Вас в Киеве осенью, во время Второго цифрового форума и обсудить прогресс нашего сотрудничества», - заявил Зеленский.