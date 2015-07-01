В пятницу в Раде выступит президент Европарламента

19:24, 01 июля 2015
Политика
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3 июля по приглашению председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана президент Европейского парламента Мартин Шульц посетит ВР.

REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.

"Президент Европейского парламента выступит во время пленарного заседания Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в рамках визита Шульца будет подписан меморандум о взаимопонимании между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом об общих рамках парламентской поддержки и повышении институциональной способности.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Европейского парламента Мартин Шульц намерен 3 июля посетить Украину.

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