В пятницу в Раде выступит президент Европарламента

Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.

"Президент Европейского парламента выступит во время пленарного заседания Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент Европарламента: ЕС должен беречь и защищать Шенген

Кроме того, в рамках визита Шульца будет подписан меморандум о взаимопонимании между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом об общих рамках парламентской поддержки и повышении институциональной способности.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Европейского парламента Мартин Шульц намерен 3 июля посетить Украину.