Турчинов хочет стать премьером для всех кандидатов в мэры

Первый вице-премьер-министр Украины, кандидат на должность столичного городского председателя от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ призвал всех кандидатов в мэры, которые занимают административные должности, взять отпуск на время избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам на субботнике в одном из киевских парков.

По словам А.ТУРЧИНОВА, сегодня у него свободное от работы время, и он вместе с друзьями приехал поработать в интересах города. Он сказал, что после регистрации кандидатом на должность мэра Киева в соответствии с законом уйдет в отпуск с должности в правительстве.

«Я считаю, что нельзя использовать служебные полномочия и админресурс. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, кто занимает админдолжности, – давайте выполнять закон», - сказал А.ТУРЧИНОВ.