Мороз знает, что Медведчук поедет поднимать Администрацию Президента РФ

Социалистическая партия Украины не рассматривала вопрос об объединении с Социал-демократической партией Украины (объединенной).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции лидер СПУ Александр МОРОЗ.

«Мы нигде, ни в каком виде не рассматривали вопрос об объединении СДПУ(о) с СПУ», - сказал лидер партии.

В то же время он добавил, что Соцпартия может координировать действия с какими-либо партиями и не только левоцентристскими, но и с правыми, которые хотят противостоять происходящей сегодня «борьбе Президента Украины с Конституцией».

А.МОРОЗ отметил, что, по его данным, одного из лидеров СДПУ(о) Виктора МЕДВЕДЧУКА якобы пригласили работать в Администрацию Президента России, «поэтому было бы странно, если бы он оттуда руководил каким-то политическими силами в Украине».

Как сообщал УНИАН, в марте этого года газета «Коммерсантъ-Украина» со ссылкой на свои источники сообщала, что СПУ и СДПУ(о) намерены объединиться в одну политическую силу «Социалистический выбор».