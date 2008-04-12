МИД требует от России прекратить практику угроз в адрес Украины

Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить практику угроз в адрес Украины и соблюдать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины относительно антиукраинских высказываний официальных лиц Российской Федерации.

МИД Украины серьезно обеспокоено обнародованными в последние дни заявлениями официальных лиц Российской Федерации относительно Украины.

В министерстве считают, что заявления высокопоставленных должностных лиц РФ имеют откровенный антиукраинский характер, подвергают сомнению территориальную целостность Украины и являются прямым вмешательством в ее внутренние дела.

МИД отмечает, что Украина – независимое государство и самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнюю политику, направленную на обеспечение и защиту собственных национальных интересов.

В основе внешнеполитического курса Украины – углубление равноправных и партнерских отношений со всеми странами, прежде всего с соседними, в соответствии с общепризнанными нормами международного права, в частности Устава ООН. Стремлением укрепить международный мир и безопасность руководствовалось наше государство, отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала. Со своей стороны, ядерные страны, в том числе и Российская Федерация, предоставили Украине гарантии безопасности, закрепленные в Будапештском Меморандуме 1994 года, напоминает МИД.

Абсолютно неприемлемым является то, что Российская Федерация как одна из сторон упомянутого Меморандума и постоянный член Совета Безопасности ООН, на который возлагается ответственность за поддержание международного мира и безопасности, прибегает к недружелюбным шагам в отношении Украины, подвергает сомнению ее территориальную целостность и суверенное право принимать решения относительно собственного внешнеполитического выбора, отмечает Министерство иностранных дел Украины. В такой ситуации становится все очевиднее, что евроатлантический выбор Украины – единственный способ гарантировать безопасность нашего государства. Следовательно, Украине надлежит как можно скорее интегрироваться в НАТО как основу системы коллективной безопасности, считают в министерстве.

МИД Украины требует от российской стороны прекратить практику угроз в адрес Украины и соблюдать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Этот Договор предусматривает, в частности, обязательство о взаимном уважении суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, неприменение угрозы силой и невмешательство во внутренние дела, напоминается в заявлении.

Украина будет принимать все необходимые меры, предусмотренные международным правом, для защиты своего суверенитета и независимости.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, на встрече Совета Россия-НАТО 4 апреля в Бухаресте Президент РФ Владимир ПУТИН в разговоре с Президентом США Джорджем БУШЕМ якобы дал понять, что в случае вступления в НАТО Украина может утратить целостность.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ 8 апреля в интервью радио „Эхо Москвы” фактически подтвердил информацию, обнародованную в газете „Коммерсантъ”. Кроме того, он добавил: «Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО».

10 апреля Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИД РФ с просьбой безотлагательно предоставить разъяснение российской стороны относительно высказанных позиций В.ПУТИНА и С.ЛАВРОВА об Украине.

11 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Юрий БАЛУЕВСКИЙ заявил, что в случае вступления Украины и Грузии в НАТО Россия совершит действия, направленные на обеспечение своих интересов. «Это будут меры не только военного, но и другого характера», – отметил он.