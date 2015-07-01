Рада ратифицировала Соглашение о сотрудничестве с НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 народных депутатов из 342, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение, заключенное 27 апреля 2015 года в Брюсселе, вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутренних процедур, необходимых для обретения им действия.

Как заявил на заседании парламента заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов, необходимость ратификации соглашения обусловлена тем, что, согласно его положениям, в частности налогообложения, таможенные платежи Организации НАТО осуществляются по другим правилам, чем те, что определены законодательством Украины. Речь идет об освобождении от налогообложения тарифных платежей и предоставлении привилегий. "Проект закона не нуждается в дополнительных расходах из государственного бюджета", - добавил Долгов.

В свою очередь, председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что закон определит основные принципы сотрудничества между правительством Украины и ОНПП, в частности относительно технической помощи в реализации проектов трастового фонда НАТО.

Читайте такжеВ четверг Рада рассмотрит назначение Грицака на должность председателя СБУ - источникТакже сегодня предполагается ратифицировать еще несколько соглашений.

Во втором чтении, в частности, будут рассматриваться законопроекты, которые касаются вещевого обеспечения военнослужащих и Устава внутренней службы Вооруженных Сил.

Ряд законопроектов планируется включить в повестку дня сессии. В частности, законопроект, который касается порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.