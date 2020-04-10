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Аваков ответил, готовится ли к премьерству

09:51, 10 апреля 2020
Политика
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Арсен Аваков / REUTERS

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Комментарий министр оставил под заметкой в Facebook о карантинных мероприятиях из-за пандемии.

«Надеюсь, Бог помилует. Мне нравится теперешний премьер», – ответил он на вопрос пользователя, готовится ли он к премьерству.

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Ранее Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Он, в частности, отметил, что получает много информации об уровне заболеваемости и о ситуации по регионам, однако честно признается - он не знает, когда именно это произойдет. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.

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