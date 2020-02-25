ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу Татьяне Чорновол

18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста во время освещения им событий, которые происходили в зале судебного заседания.

Государственное бюро расследований сообщило экс-нардепу Татьяне Чорновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР. Читайте такжеЭкс-нардеп Черновол, которая лезла через забор в ГБР, заявляет, что спецназ скрутил ей ногу Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста во время освещения им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у журналиста телефон и прекратила осуществление видеозаписи. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет. Напомним, ранее Татьяна Чорновол пригрозила "дать в морду" журналисту Сергею Шевчуку.

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