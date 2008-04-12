Ющенко в понедельник поедет в Польшу

В понедельник, 14 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Республику Польша.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, главной целью визита является подписание Совместной декларации Президентов Украины и Республики Польша относительно углубления взаимодействия между Украиной и Польшей в подготовке к финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Программой предусмотрено, что в Варшаве В.ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ в формате «тет-а-тет».

После завершения встречи глав двух государств начнутся украинско-польские переговоры в расширенном составе.

Также в этот же день в Варшаве Президенты Украины и Польше примут участие в церемонии открытия выставки «Сокровища трипольской культуры из частной коллекции «Платар» и встретятся с представителями украинской общины в Польше.