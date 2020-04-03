Правительство утвердило свою новую программу деятельности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обозначил приоритеты программы своего правительства, которую должна утвердить Верховная Рада.

Кабинет министров утвердил новую программу деятельности, которая в ближайшее время будет подана на рассмотрение в Верховную Раду.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

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"С самого начала деятельности нашего Правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря COVID-19", - написал глава правительства.

Саму программу Шмыгаль пообещал обнародовать позже, но обозначил ее приоритеты. Среди них: материальное благосостояние украинцев путем построения эффективной экономической системы страны; развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей; соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг; защита территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада Украины назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.