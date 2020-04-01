В рамках реформы ВСУ в армии сокращается 17 генеральских должностей - Хомчак

В Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявляет, что в рамках реформы ВСУ в армии сокращается 17 генеральских должностей.

Об этом он сообщил в интервью АрміяInform.

"В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей", - сказал он.

По его словам, в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.

"Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал", - сказал он.

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Хомчак подчеркнул, что это предложение базируется как на историческом наследии Украины, так и на мировой практике.

"Во многих странах-партнерах есть и национальные высшие воинские звания (не по должности), как, повторяюсь, в Польше, США и не только. И мы тоже подали предложение: за особые военные заслуги перед Украиной присваивать высшее генеральское звание - "генерал армии Украины". Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы. Некоторые ошибочно полагают, что генеральское звание будут присваивать комбригам", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего Вооруженных сил.