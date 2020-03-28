Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующим армии назначен Руслан Хомчак.

Президент Владимир Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Соответствующий указ №123/2020 от 27 марта обнародован на сайте главы государства. Согласно документу, главнокомандующий ВСУ осуществляет непосредственное военное руководство Вооруженными силами, управление применением ВСУ, а также переданными в его подчинение силами и средствами других составляющих сил обороны.

Кроме того, он определяет комплект боеспособных сил и средств ВСУ для передачи его командующему Объединенными силами, организует поддержание возможностей к применению ВСУ и в его подчинении сил и средств других составляющих сил обороны, а также осуществляет контроль готовности ВСУ и сил и средств других составляющих сил обороны, которые спланированы для передачи в его подчинение для выполнения задач обороны государства.

Главнокомандующий также организует контроль состояния обеспечения ВСУ военной техникой, вооружением и другими имуществом и ресурсами, отчитывается перед президентом и министром обороны о достижениях военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами и средствами, а также поддержании возможностей этих сил и средств к применению.

Указом предусмотрено, что главнокомандующий ВСУ утверждает разработанные подчиненными органами военного управления документы (доктрины, установки, стандарты и т.п.) по вопросам развития и обеспечения видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины, а также согласовывает документы по вопросам развития других составляющих сил обороны в части, которая касается обретения ими необходимых способностей для выполнения задач обороны государства.

Кроме того, главнокомандующий утверждает документы (доктрины, установки, стандарты) по вопросам применения Вооруженных сил и других составляющих сил обороны при выполнении задач обороны государства, организует совместную подготовку ВСУ и других составляющих сил обороны, которые спланированы для передачи в его подчинение, для обретения ими необходимых объединенных способностей к выполнению задач обороны государства.

Документом также определено, что главнокомандующий ВСУ организует разработку и представление на утверждение Стратегического замысла применения 3СУ, других составляющих сил обороны по отпору вооруженной агрессии и Стратегического плана применения ВСУ, других составляющих сил обороны по отпору вооруженной агрессии; издает по вопросам, которые относятся к его компетенции, обязательны для исполнения в ВСУ и других составляющих сил обороны приказы и директивы, утверждает положения о командовании видов, отдельных родов войск (сил) ВСУ; устанавливает в установленном порядке почетные нагрудные знаки главнокомандующего ВСУ и награждает ими военнослужащих, работников ВСУ и других лиц; вносит в установленном порядке ходатайства о награждении военнослужащих, работников ВСУ и других лиц государственными наградами и поощрительными отличиями Министерства обороны, выполняет другие полномочия в соответствии с законами Украины и изданными на их основе нормативно-правовыми актами.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в закон «О национальной безопасности Украины». В соответствии с законом, в армии разграничиваются должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

Так, главнокомандующий ВСУ назначается на должность по представлению министра обороны и освобождается от должности президентом. Главнокомандующий подчиняется президенту и министру обороны.

Положения этого закона позволят решить задачу по внедрению в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью развития Вооруженных сил по стандартам НАТО.

Сегодня, 28 марта, Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим ВСУ.