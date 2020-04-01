Зеленский и Эрдоган обсудили поставки респираторов и защитных костюмов в Украину

Президент Турции заверил, что в ближайшее время будет решена сложившаяся ситуация для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пообещал безотлагательно рассмотреть запросы Украины по поводу поставок респираторов и защитных костюмов.

Как сообщается на сайте главы украинского государства, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом.

"Собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, предпринимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Было достигнуто ряда практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией в борьбе с пандемией и ее последствиями. Президент Турецкой Республики пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поводу поставок респираторов и защитных костюмов", - говорится в заметке.

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Кроме того, отмечается, что Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждение незаконной аннексии Крыма, а также за поддержку крымских татар.

В этой связи президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи 3 февраля, в частности, по строительству жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма.

"Отдельно обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, для предупреждения распространения коронавирусной болезни Кабинет министров Украины планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина - до 24 апреля 2020 года. В общественных местах нельзя будет появляться без маски, а перемещение группой более двух человек без служебной необходимости будет запрещено.

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