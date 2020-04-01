СБУ пришла к нардепу Леросу с повесткой на допрос, но его "не было дома"

Служба безопасности хочет допросить Лероса в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту видеофиксации встреч Дениса Ермака.

Народному депутату Украины от "Слуги народа" Гео Леросу направлена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Отмечается, что Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту "незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины".

Видеоматериалы были обнародованы 29 марта Леросом на его странице в Facebook.

"Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности во время досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Леросу направлена повестка о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве. 1 апреля с целью вручения повестки сотрудники СБУ прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату", - заявили в ведомстве.

Сам Лерос в Facebook сегодня сообщил, что по адресу его проживания приехали сотрудники Службы безопасности Украины. При этом он связал это со скандалом вокруг Ермака.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

29 марта Ермак заявил, что обратится в СБУ и Госбюро расследований по поводу распространенного Леросом видео.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.