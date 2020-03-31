Идея консультативного совета с ОРДЛО будет рассматриваться после обсуждений с Францией, ФРГ и ОБСЕ – Ермак

По словам Ермака, сейчас консультации продолжаются.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что идея создания Консультативного совета в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

«Относительно Консультативного совета... Да, действительно, этот совет обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в «нормандском формате». Это решение, которое было достигнуто в Минске. Идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, эти консультации еще продолжаются», - заявил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание ТКГ с участием Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате». Подписание должно состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание «Зеркало недели» опубликовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, ОРДЛО, Германией, Францией, Россией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, по одному представителю от Германии, Франции, России и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 народных депутатов от «Слуги народа» призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания этого совета.