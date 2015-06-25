ПАСЕ призывает Украину, РФ и боевиков создать группу по поиску пропавших без вести на Донбассе

Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня на летний пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция). Перед голосованием парламентарий из Великобритании Джим Шеридан представил доклад о пропавших без вести в результате конфликта на востоке Украины.

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В Ассамблее отмечают, что проблема пропавших без вести может быть решена только с помощью совместных усилий всех сторон конфликта. "Поэтому Ассамблея настоятельно призывает Украину, Российскую Федерацию и сепаратистские группы, которые контролируют оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, обеспечить эффективное реагирование с точки зрения проведения расследования и поддержки семей в отношении всех зарегистрированных случаев пропавших без вести в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в резолюции.

Также все стороны должны обмениваться информацией о судьбе и местонахождении пропавших без вести и вернуть тела, если это возможно осуществить, соответствующим сторонам конфликта.

При этом Украина, РФ и боевики должны "создать совместный механизм (рабочую группу) по решению проблемы пропавших без вести и обеспечить его функционирование с целью сбора и обработки информации, создания единого списка пропавших без вести, внедрения эффективных мер, которые будут способствовать возможности проведения поиска и идентификации человеческих останков".

Кроме того, рабочая группа должна способствовать обеспечению доступа к местам захоронений, предоставлению исчерпывающей информации семьям пропавших без вести относительно прогресса в поиске, а также привлечению и координации неправительственных и волонтерских организаций, которые будут заниматься поиском пропавших без вести людей.

ПАСЕ призывает систематически собирать патологоанатомические данные с неопознанных тел и образцы ДНК у членов семей пропавших без вести, а также обеспечить финансовую, медицинскую и социальную помощь этим семьям.