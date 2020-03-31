В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли

Авторами проектов постановлений являются народные депутаты Антон Поляков и Оксана Савчук.

В Верховной Раде Украины зарегистрированы проекты постановлений, которые блокируют подписание принятого вчера закона о рынке земли.

Соответствующая информация обнародована на сайте парламента.

Читайте такжеВ "Слуге народа" надеются провести референдум о продаже земли иностранцам до конца года

Автором одного проекта постановления (№2178-10-П) об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10 от 10.10. 2019)" является внефракционный народный депутат Антон Поляков.

В пояснительной записке к своему проекту постановления он, в частности, отмечает, что при принятии закона о рынке земли "были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины по процедуре принятия парламентом законов".

Автором почти аналогичного по названию проекта постановления №2178-10-П1 является внефракционный депутат Оксана Савчук.

В настоящее время текст ее проекта постановления на сайте Верховной Рады еще не обнародован.

Как известно, в случае регистрации в парламенте подобных постановлений, председатель Верховной Рады не может подписать и передать на подпись президенту закон, которого это касается, пока проект постановления не будет рассмотрен на заседании парламента и отклонен.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№ 2178-10). Закон поддержали 259 народных депутатов.

Закон о запуске рынка земли необходимо было принять для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда.

Как заявил 27 марта президент Владимир Зеленский, власти договорились с руководством МВФ, что после принятия парламентом законов о банковском регулировании и о запуске рынка земли Украина в течение примерно 15 дней получит от фонда первый транш - 1,75-2 млрд долларов.