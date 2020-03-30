Рада проголосовала за немедленное подписание Разумковым законов, принятых на внеочередных заседаниях

Первый вице-спикер Стефанчук отметил, что это позволит как можно быстрее направить на подпись президенту принятые законы, направленные на борьбу с коронавирусом.

Верховная Рада проголосовала за немедленное подписание его председателем Дмитрием Разумковым законов, принятых сегодня на внеочередных заседаниях парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 328 народных депутатов.

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Первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который внес данное предложение, отметил, что это позволит как можно быстрее направить на подпись президенту принятые законы, направленные на борьбу с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, Верховная Рада приняла закон (законопроект №3275), направленный на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса, который, в частности, предусматривает введение запрета банкам повышать процентные ставки по кредитным договорам на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране этого заболевания.

Кроме того, Рада приняла закон о возможности заседаний ее комитетов в режиме видеоконференции (законопроект №3277), постановление о продлении работы в комитетах до отмены карантина (№ 3278).

Среди прочего, парламент разрешил для лечения вызванной коронавирусом болезни COVID-19 использовать незарегистрированные в Украине лекарственные средства (законопроект № 3268).

Также Рада уволила министров здравоохранения Илью Емца и финансов Игоря Уманского, при этом не назначила предложенные правительством кандидатуры Максима Степанова и Сергея Марченко.

Парламент также отклонил предложенные правительством изменения в государственный бюджет на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.