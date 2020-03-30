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Глава Минздрава Емец не писал заявление об отставке по собственному желанию – пресс-секретарь

13:21, 30 марта 2020
Политика
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В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Емца / фото УНИАН

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Об этом УНИАН сообщил его пресс-секретарь Артем Дехтяренко.

"По собственному желанию он не писал ни одного документа", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Емца с должности руководителя Минздрава, и назначении на эту должность Максима Степанова.

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