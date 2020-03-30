Кабмин предлагает Раде уволить Емца с должности министра здравоохранения
Кабинет министров предлагает Верховной Раде уволить Илью Емца с должности министра здравоохранения.
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Кабмин предлагает назначить вместо него Максима Степанова.
Соответствующие проекты постановлений №3283 и №3284 опубликованы на сайте парламента.
Тексты документов зарегистрированы 29 марта.
Как сообщал УНИАН, 29 марта депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и руководитель Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.
Напомним, 23 марта несколько народных депутатов сообщили, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец собирается уйти в отставку. Однако, 24 марта пресс-секретарь Емца опроверг слова нардепов и сообщил, что министр не собирается уходить в отставку.