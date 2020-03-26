Только для заключенных: Шмыгаль опровергает указания об обустройстве "особых" палат для политиков

Ранее Кличко заявил, что распоряжение об обустройстве в больницах «якобы, VIP-палат для депутатов и других чиновников» было сделано во исполнение приказов Минздрава.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников.

Об этом он написал в Telegram.

При этом премьер обратился к органам местной власти, чтобы те проверили информацию относительно выделения отдельных палат и отчитались.

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«Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть НЕ может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в больницах будут отдельные палаты для VIP-лиц в случае их инфицирования коронавирусом.

По его словам, «такая практика всегда была, и не только в Украине». Хотя сначала Кличко попытался информацию о соответствующем свое распоряжении готовить такие палаты опровергнуть, но сразу ее сам же и подтвердил.

«Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, – такого нет! Я поднял информацию относительно распоряжения, которое опубликовали СМИ. Сейчас выясняем все детали. Действительно, всегда так было, что первые лица государства - президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине», – сказал он.

Также Кличко заявил, что распоряжение об обустройстве в больницах «якобы, VIP-палат для депутатов и других чиновников» было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте.