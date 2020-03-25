Емец вошел в госкомиссию по вопросам экологической безопасности и ЧС

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 25 марта.

Министр здравоохранения Илья Емец вошел в состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 25 марта.

Государственная комиссия должна обеспечивать координацию деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защитой населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мерами противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них.

Как сообщал УНИАН, 23 марта ряд народных депутатов заявили, что министр здравоохранения Украины Илья Емец намерен подать в отставку.

Пресс-секретарь Емца Артем Дехтяренко эту информацию опроверг.

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