Кулеба сегодня совершит "виртуальный визит" в Германию

Переговоры Кулебы и Мааса состоятся в режиме видеоконференции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 марта осуществит «виртуальный визит» в Германию и проведет переговоры с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

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Как сообщается на сайте МИД, это станет первым в Европе виртуальным визитом главы МИД для переговоров с иностранными коллегами.

Для переговоров Дмитрий Кулеба прибудет в резиденцию посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен.

Главными темами переговоров, которые состоятся в режиме видеоконференции, станут углубления двусторонних отношений. В частности, помощь Германии в проведении реформ, противодействие российской агрессии, совместная борьба с распространением COVID-19.

Ранее Кулеба сообщил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет следующее заседание в формате видеоконференции.