ТКГ пройдет в видеоформате – Кулеба

В Минске 25 марта планировалось подписание решения о создании Консультативного совета при рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе следующее заседание проведет в формате видеоконференции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время видеобрифинга.

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По словам министра, следующее заседание Трехсторонней контактной группы на этой неделе состоится в режиме видеоконференции. "Заседание Трехсторонней контактной группы на этой неделе состоится в режиме видеконференции", - сказал Кулеба.

Однако он не уточнил, какие вопросы будут обсуждать участники.

Как сообщал УНИАН, 14 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 25 марта на заседании ТКГ планируется подписание решения о создании Консультативного совета при рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. В то же время Ермак отметил, что украинская власть не проводила переговоров с боевиками "ДНР" и "ЛНР" и не собирается этого делать.

11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы ТКГ Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате".

Позже издание "Зеркало недели" обнародовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Франции и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО иметь право решающих голосов, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательного голоса.