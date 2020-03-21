В Испанию завезли украинские респираторы: главный таможенник говорит, что все законно (видео)

Нефедов заверил, что таможня выполняет законы, а после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более чем 260 тыс. масок и респираторов за границу.

В Испанию привезли респираторы из Украины. 20 марта испанский телеканал RTVE показал сюжет, в котором говорилось о дефиците средств защиты в стране, связанном со вспышкой коронавируса COVID-19.

При этом в ролике продемонстрировали, как выгружают коробки со средствами индивидуальной защиты, разработанные украинской компанией «Бук».

Как сообщил глава украинской таможни Максим Нефедов на своей странице в Фейсбук, экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. То есть, до запрета правительства на экспорт масок.

Читайте такжеВ Минздраве назвали причины дефицита антисептиков

«Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление Правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта 2020 года и вступило в силу после опубликования», — отметил он.

Нефедов заверил, что таможня выполняет законы, а после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более чем 260 тыс. масок и респираторов за границу.

«Для информации — Украина является традиционным экспортером подобной продукции, торговля шла и в 2019 и в 2020 до ухудшения ситуации с коронавирусом и запрета на экспорт. Например, в 2019 по этому коду было экспортировано 3195 т, за февраль 2020 — 394 т. При этом страна активно импортирует маски других типов — более 2 млн за 17 дней марта», — добавил он.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, с начала вспышки пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 275 тыс. 434 человека. В общем умерли 11 тыс. 399 человек, 88 тысяч 256 человек выздоровели.

По состоянию на утро 21 марта в Украине официально подтверждено 41 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (3), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2), Львовской (1), Харьковской (1, но женщина физически находится в Киевской области), Тернопольской (1) областях и в Киеве (3). Три из них летальные — умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина — в Ивано-Франковской и 33-летняя — в Черновицкой.