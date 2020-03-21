Киевские медики будут ездить на работу на авто Верховной Рады: парламент передал двум столичным больницам четыре автомобиля (фото)

В условиях объявленного карантина, из-за закрытия метро и очередей на другой общественный транспорт, в медицинских учреждениях возникают проблемы с перевозкой медперсонала на работу и домой.

Верховная Рада Украины передала двум столичным больницам четыре автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата парламента в ответ на обращение больниц относительно оказания помощи в вопросе перевозки медперсонала на работу и домой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил передать им в пользование четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.

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Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный проинформировал, что автомобили поступят на время карантина в распоряжение медицинских учреждений Киева для использования в служебных целях.

«Автотранспортные средства передаются для нужд учреждений Министерства здравоохранения, в частности, Александровской и Киевской городской детской инфекционной больницам», - уточнил он.

Как известно, в условиях объявленного карантина, из-за закрытия метро и очередей на другой общественный транспорт, в медицинских учреждениях возникают проблемы с перевозкой медперсонала на работу и домой.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Кабмин из-за угрозы распространения коронавируса установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве.

В столице сейчас зарегистрировано три случая COVID-19.