Министру экологии, скорее всего, придется уйти в отставку - эксперт

Как отметили в комментарии Цензор.НЕТ исполнительный директор общественной организации Transparency International Алексей Хмара и директор Института социал-политического проектирования Андрей Миселюк, если бы такая ситуация произошла в какой-либо стране Европы - министр, скорее всего, уже написал бы заявление об отставке.

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"То, что в этом деле присутствует привкус коррупции - это однозначно. То есть, в любой европейской стране, даже без доказательства того факта была ли коррупция или нет – министр, как минимум, публично бы извинился, или даже ушел бы в отставку. У нас же все гораздо сложнее, потому что у нас о том, что написано в законе, и как его трактуют, начинают вспоминать тогда, когда это непосредственно касается человека", - отметил Хмара.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день есть несколько обстоятельств, которые не позволяют прямо говорить о том, что в данном случае присутствовала коррупционная составляющая.

"Мы до сих пор не знаем, с какой целью министр был за границей, потому что у него время от времени путаются мысли. То он вначале говорил, что на футбол ездил, затем это был отпуск, а позже это уже была служебная беседа и так далее. Поэтому мы не узнаем, что это на самом деле было, пока не увидим соответствующих документов или прямых показаний", - отметил Хмара.

По его словам, что касается нардепа Онищенко, "бизнес которого связан со сферой ответственности Министерства экологии, давайте еще помнить о том, что это народный депутат Украины, который формально мог ездить в заграничный избирательный округ на встречу с избирателями. Так что, возможно, это была служебная поездка. В таком случае, если два человека в служебной поездке в связи с тем, что не было никакого транспорта, возвращаются обратно вместе - тогда это трудно назвать коррупцией".

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"Согласно той информации, которую мы имеем на сегодняшний день, этот случай точно можно рассматривать как потенциальный конфликт интересов, а вот является ли он реальным - это еще вопрос. В любом случае, согласно законодательству Украины, за конфликт интересов, не коррупцию, а реальный конфликт интересов, который сейчас у нас, по сути, может быть, предусмотрена административная ответственность плюс поднятие вопроса об отстранении от должности лица, совершившего конфликт интересов. Поскольку депутат не может быть отстранен, потому что у него выборная должность, то это может быть человек, который на должность назначен, то есть министр", - отметил Хмара.

В свою очередь политолог Миселюк считает, что данная ситуация станет своеобразным тестом на предмет того, насколько новые министры, которые после Майдана искренне декларировали свою приверженность европейским нормам и ценностям, способны соблюдать их на практике.

"Конечно, в данном случае могли иметь место определенные коррупционные сделки или теневые договоренности, но последнее слово должны сказать компетентные органы. Но не стоит забывать и о политической ответственности. Когда скандалы такого рода возникают в европейских странах, и вина чиновника еще не доказана ни судебными органами, ни полицией - независимо от этого чиновник практически всегда пишет заявление об отставке. Потому что это компрометирует, во-первых, ту политическую силу, которая его делегировала, в данном случае это партия "Батькивщина", и компрометирует его самого, практически ставя крест на его политической карьере", - считает эксперт.

По мнению Миселюка, в данном случае "мы не видим этой политической ответственности". "Министр Шевченко не написал никакого заявления. Сейчас есть неофициальная информация о том, что, конечно же, после этого скандала в партии "Батькивщина" будет принято решение о том, что его заменят другой фигурой. Оно, конечно оправдано, потому что это большой удар по репутации партии. Я могу спрогнозировать, что же все-таки министр будет вынужден написать это заявление об отставке, возможно даже уже в этом месяце. И это станет примером для всех других высокопоставленных чиновников, что за свои поступки нужно нести как минимум политическую ответственность, не говоря уже об уголовной", - резюмировал Миселюк.