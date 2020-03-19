Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей - СМИ

35-летняя Екатерина Павлова занималась пиаром Госагентства по управлению Чернобыльской зоной, а затем возглавила его.

Новоназначенная временная руководительница Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 35-летняя Екатерина Павлова является фигуранткой расследования НАБУ о продаже должностей.

Об этом говорится в материале «Главкома» «Берегиня Чернобыля». Кто на самом деле теперь управляет Зоной отчуждения».

Отмечается, что в течение последних двух лет Павлова руководила отделом международного сотрудничества и пиара Госагентства. В прошлом году она дважды – в ноябре и в декабре – приняла участие в конкурсе на должность главы Госагентства.

В статье говорится о том, что как раз в ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро открыло производство относительно подкупа работника Офиса президента для содействия назначению на должность председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. «В производстве, это следует из обнародованных документов, Павлова фигурирует как заинтересованное в назначении лицо, а две ее влиятельные подруги – директор департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля и бывший заместитель министра культуры Виктория Лесничая – как заинтересованные в получении неправомерной выгоды в размере $200 тыс. за содействие в таком назначении», - сообщается в материале.

«Главком» пишет, что обеих подруг Павловой задерживало НАБУ, но будущее этого ведомства сейчас в тумане, поэтому есть опасность, что это производство так и не будет доведено до суда, вместе с тем, Павлова продолжает руководить стратегическим ведомством.

В статье отмечается, что новое правительство может назначить нового «и.о.» до проведения нового конкурса, поскольку у Павловой впоследствии истекает ее «временный» срок. «В общем «кейс» Павловой еще раз подтвердил, что конкурсные отборы, которые считались панацеей, себя дискредитировали. Их можно останавливать и отменять, объявлять по-новому, пока выбор не будет сделан в пользу "нужных" персон. Или назначать вне конкурса неопытных «и.о.», которые в своем подвешенном статусе будут выполнять прихоти «старших товарищей», - делает вывод автор материала.