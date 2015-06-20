Посол Литвы заявил о наличии политической воли поставлять Украине оружие

Об этом в эфире 5 канала заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

«Действительно, такая политическая воля есть и она была обнародована высшим литовским руководством. Некоторые шаги уже сделаны, мы и в дальнейшем такие шаги будем делать, в том числе по поставкам оружия в Украину. Подробнее трудно говорить, но мы готовы», - заявил Януконис.

Читайте такжеПорошенко: Мы боремся с оружием XX века против оружия XXI века, РФ использует Украину как тестовый полигон"Мы хотим показать принцип другим странам, что надо помочь Украине всеми средствами, в том числе военными. Я не вижу оснований, что может сдерживать эту политику", - подчеркнул он.