Рада на завтрашнем внеочередном заседании будет голосовать за назначение генпрокурора и министра экономики

Нардеп Александр Качура заявляет, что завтра парламент может рассмотреть два кадровых вопроса.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что завтра парламент может рассмотреть два кадровых вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа".

"У нас будет несколько, сейчас запланировано, таких внеочередных заседаний. Два законопроекта уже готовы. Завтра также могут быть приняты два кадровых вопроса. Это министр экономики и генеральный прокурор Украины", - заявил Качура.

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Он добавил, что "Венедиктова (и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова - УНИАН) будет внесена по представлению президента на должность генерального прокурора".

"Мы завтра поддержим эти вопросы, ведь у нас сейчас два вызова есть: это эпидемия и экономический всемирный кризис. Завтра мы должны получить ответа два во время внеочередного пленарного заседания и во время следующих внеочередных пленарных заседаний", - сказал депутат.

В то же время, в утвержденной председателем ВР повестке дня завтрашнего внеочередного заседания ВР таких вопросов нет.