Украина из-за коронавируса прекратила выдавать визы
На фоне распространения заболеваемости коронавирусом COVID-19 и закрытия границ в Украине временно прекратили выдачу виз.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
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Отмечается, что выдачу виз с 14 марта временно прекращают зарубежные консульские учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД.
"Информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно", - добавили в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 в Украине ввели трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля.
В этой связи Украина временно запретила въезд иностранцам и закрыла международное регулярное пассажирское сообщение. Границы будут закрыты с 17 марта до 3 апреля.