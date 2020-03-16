Украина из-за коронавируса прекратила выдавать визы

Выдача виз гражданам временно прекращена с 14 марта.

На фоне распространения заболеваемости коронавирусом COVID-19 и закрытия границ в Украине временно прекратили выдачу виз.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Отмечается, что выдачу виз с 14 марта временно прекращают зарубежные консульские учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД.

"Информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 в Украине ввели трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля.

В этой связи Украина временно запретила въезд иностранцам и закрыла международное регулярное пассажирское сообщение. Границы будут закрыты с 17 марта до 3 апреля.