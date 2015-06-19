Климкин: За год у МИДа не было настоящих провалов

Такое мнение он выразил в комментарии изданию "Апостроф".

"Не думаю, что у нас были настоящие провалы, однако есть несколько моментов, которые за год закончить не удалось. Это, например, нейтрализация российской пропаганды, хотя мы, конечно, не одни на этом фронте, а также завершение реформы дипломатической службы", — отметил он.

При этом своим основным достижением Павел Климкин считает достижение солидарности с Украиной "всего мира". Как отметил министр, наше государство использует поддержку международного сообщества на благо страны во всех сферах, в том числе в процессе европейской интеграции, вопросе защиты прав и интересов украинцев за границей, а также в контексте популяризации Украины по всему миру.

Читайте такжеВ украинском МИДе обнаружили "мощное российское лобби"

"И для этого мы успешно используем не только традиционные методы, но и современные информационные технологии. Twitter МИД Украины стал пятым по уровню активности среди политических аккаунтов в мире. Наше широкое присутствие в социальных сетях позволяет нам максимально эффективно распространять информацию", — подчеркнул министр.

Следует отметить, что основными целями на будущее министр назвал сохранение солидарности мира с Украиной в борьбе с российской агрессией, перенос перспективы вступления Украины в Европейский союз с долгосрочного на среднесрочный период, а также окончание реформы дипломатической службы.