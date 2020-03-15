Глава европейской дипломатии отложил визит в Украину из-за вспышки коронавируса

В то же время Жосеп Боррель отметил, что намерен посетить Украину в кратчайшие сроки.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель перенес свой визит в Украину из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

Читайте такжеМИД обещает сделать все возможное для возвращения всех украинцев после закрытия границы

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Боррель проинформировал о том, что переносит свой визит в Киев, который должен был начаться в воскресенье, 15 марта.

В то же время в ведомстве отметили, что верховный представитель ЕС намерен посетить Украину в кратчайшие сроки.

Боррелий подчеркнул, что Украина остается приоритетным партнером для Евросоюза.

"ЕС продолжит решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее реформаторские усилия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее по причине угрозы коронавируса запланированный визит в Украину отложил президент Литвы Гитанас Науседа.