Кабмин увеличит прогноз инфляции на этот год до 14,3%?

Кабинет министров Украины планирует увеличить прогнозный показатель инфляции на текущий год до 14,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правительстве.

Также, по его словам, планируется установить номинальный уровень ВВП в размере 945 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, но при этом ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

МВФ также ухудшил прогноз среднегодовой инфляции с 10,8% до 21,9% на текущий год.

В апреле Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% до 17,2%. При этом Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП в 2008 году на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

По данным Госкомстата, в Украине инфляция в марте против февраля 2008 года составила 3,8%. С начала текущего года рост потребительских цен составил 9,7%.

В то же время, в марте 2008 г. к марту прошлого года инфляция составили 26,2%, в январе-марте к аналогичному периоду 2007 год – 22,5%.

Бюджет-2008 рассчитан с учетом следующих макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%.